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Новости 11:29

Оставленная на стене дома "антипутинская" надпись послужила поводом для ночного обыска у москвича

фото ЗакС политика Оставленная на стене дома "антипутинская" надпись послужила поводом для ночного обыска у москвича

Минувшей ночью в Москве прошёл обыск у местного жителя Сергея Звягина, который заподозрен в акте вандализма, поделилась с "ОВД-Инфо" его супруга.

Перед обыском силовики предъявили мужчине постановление, в котором было указано, что его случай "не терпит отлагательств". Дело возбуждено о вандализме по мотивам политической вражды (ч. 2 ст. 214 УК).

Звягина заподозрили в нанесении на стену дома надписи, дискредитирующей российские войска и лично Владимира Путина. Сейчас мужчина задержан.

Как полагают правоохранители, в квартире Звягина могли находиться, в том числе, вещества, которые запрещены в РФ. Поэтому обыск был безотлагательным.

В четверг, 7 апреля, мужчине изберут меру пресечения.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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