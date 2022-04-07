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Новости 12:22

Эмигрировавшие журналисты "Новой" запустили проект "Новая газета. Европа"

фото ЗакС политика Эмигрировавшие журналисты "Новой" запустили проект "Новая газета. Европа"

Члены редакционного коллектива "Новой газеты", в последние дни и недели обосновавшиеся за границей, открыли новый медиапроект, получивший название "Новая газета. Европа". Возглавляет новую команду журналистов редактор отдела политики "Новой" Кирилл Мартынов.

"Мы, журналисты "Новой", которые были вынуждены покинуть Россию из-за фактического запрета на профессию, рады рассказать вам, что начинает работать "Новая газета. Европа" — издание, разделяющее  наши ценности и стандарты. Это не филиал "Новой газеты", но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически", - говорится в открывшемся 7 апреля Telegram-канале нового СМИ.

Свою аудиторию редакция видит россиянами, придерживающимися европейских ценностей. Издание планирует рассказывать миру о российских событиях сразу на нескольких языках.

Напомним, что в конце марта "Новая газета" получила второе предупреждение от Роскомнадзора, связанное с репортажами о российской военной спецоперации на Украине. Из-за этого редакция решила приостановить работу в России до окончания "операции".


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