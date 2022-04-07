Суд отказался вернуть дело Пивоварова в прокуратуру

Суд в Краснодаре отклонил ходатайство защиты петербургского политика Андрея Пивоварова, которого преследуют по делу об осуществлении деятельности нежелательной организации. Об этом сообщил Telegram-канал "Команда Пивоварова". На заседании 7 апреля прозвучало обвинительное заключение, после чего оппозиционера спросили, понятен ли ему смысл зачитанного.

"Нет. Даже если три раза прочитать, мне непонятно, в чем тут можно обвинять", - ответил политик.

Следующее слушание по делу назначили на 21 апреля.

Напомним, в мае 2021 года из -за давления российских властей и из опасения уголовных дел самораспустилась "Открытая Россия"*, исполнительным директором которой был Пивоваров. Отечественная правоохранительно-судебная машина регулярно преследовала его и его соратников из-за предполагаемой связи с британской организацией Otkrytaya Rossia*, которую Пивоваров и его единомышленники отрицали. Вскоре после закрытия "Открытки"* Пивоварова задержали в аэропорту Пулково и этапировали в Краснодар. Ему инкриминируют десятки постов в социальных сетях, в которых и заключалось, по версии следствия, осуществление деятельности нежелательной организации.

Ранее защита Пивоварова безуспешно добивалась того, чтобы судебный процесс перенесли в родной для политика Петербург.

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними.