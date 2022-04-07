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Новости 20:07

Песков признал, что РФ понесла "значительные потери" в ходе украинской спецоперации

фото ЗакС политика Песков признал, что РФ понесла "значительные потери" в ходе украинской спецоперации

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Sky News поговорил на тему военной спецоперации РФ на Украине и в том числе упомянул о потерях, не называя конкретных цифр.

"Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас", - произнес чиновник в разговоре, проходившем на английском языке.

Также, по словам Пескова, к западным санкциям, оказавшимся беспрецедентными, Россия начала готовиться еще год назад.

Отметим, что с начала спецоперации, пришедшегося на 24 февраля, Минобороны официально объявляло о боевых потерях только дважды. В последний раз это случилось 25 марта, когда россиянам рассказали о 1351 убитом военнослужащем.


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