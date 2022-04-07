Дмитрия Муратова облили краской в вагоне поезда

Неизвестный в вагоне поезда дальнего следования облил кроваво-красной краской главного редактора "Новой" Дмитрия Муратова, о чем сообщила "Новая газета. Европа", приведя фотографии последствий инцидента. Нобелевский лауреат мира ехал из Москвы в Самару.

"Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов"", - рассказал пострадавший.

Напомним, что "Новая газета" вынужденно приостановила свою работу в конце марта после второго предупреждения от Роскомнадзора, вынесенного изданию из-за публикаций о военной спецоперации РФ на Украине.

фото: Novaya Gazeta. Europe