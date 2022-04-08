Евросоюз утвердил пятый пакет антироссийских санкций

Страны Евросоюза ввели очередной, пятый по счёту, пакет санкций в отношении России.

Под новые ограничения на экспорт в Россию попадают: топливо для реактивных двигателей; квантовые компьютеры и новейшие полупроводники; высокотехнологичная электроника; программное обеспечение; машиностроительное и транспортное оборудование.

Также запрещён импорт из России: древесины, цемента, удобрений, морепродуктов, спиртных напитков.

Страны Запада начали поочерёдно вводить в отношении РФ санкции после того, как 24 февраля страна начала вести "специальную военную операцию" на Украине.