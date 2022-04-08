Минюст закрыл 15 представительств международных организаций в России

Министерство юстиции 8 апреля объявило об исключении 15 российских представительств зарубежных организаций из соответствующего реестра. Список выложен на сайте ведомства.

Под запрет попали, в частности, "Фонд Карнеги за международный мир", Human Rights Watch, Amnesty International, "Фонд имени Генриха Белля" и другие организации из Германии, Польши, Швейцарии и США.

"Указанные структурные подразделения исключены в связи с выявленными нарушениями действующего законодательства Российской Федерации", — говорится на сайте Минюста.

В начале марта Роскомнадзор заблокировал сайт Amnesty International, посчитав недостоверной распространяемую там информацию о спецоперации на Украине.