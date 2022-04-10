Москалькова рассказала об очередном обмене российско-украинскими пленными

Минувшим вечером, 9 апреля, между Россией и Украиной состоялся очередной обмен пленными: данную информацию подтвердила у себя в телеграм-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен не конкретизировала количество человек, которыми смогли обменяться стороны, но уточнила, что в их числе было четверо сотрудников "Росатома", а также военнослужащие.

Кроме того, днём ранее Москалькова известила об освобождении из плена 14 российских моряков.

Напомним, утром 10 апреля в Тихвин Ленинградской области приехал поезд с беженцами из Украины: всего в регион прибыло более 600 граждан.