Мечтавший стать мэром десятиклассник из Новосибирска стал фигурантом уголовного дела о фейках про армию

Учащийся 10-го класса из Новосибирска стал фигурантом уголовного дела о распространении заведомо ложной информации о российской армии (ст. 207.3 УК РФ), пишет издание "@сибирьмедиа" в своём Telegram-канале.

Поводом для возбуждения дела стал некий комментарий, который школьник якобы оставил в одном из чатов в Telegram: суть комментария не ясна, равно как и не уточняется название чата, в котором он был оставлен. Юноша находится под подпиской о неразглашении.

Подросток не единожды проявлял свою гражданскую позицию в дискуссии с властями Новосибирска. На его станице в соцсети "ВКонтакте" в последние два года систематически публиковались ответы чиновников на его предложения об улучшении качества городской среды. К примеру, на вопрос о свисающих на улицах проводах власти заявили, что закапывать их не будут, поскольку "это многозатратно". Также школьника интересовал городской транспорт: он лично осматривал поступившие на баланс Новосибирска новые автобусы, а также присутствовал на церемонии запуска городской электрички.

Депутат Горсовета Новосибирска Светлана Каверзина рассказала "@сибирьмедиа", что молодой человек мечтал стать мэром города.