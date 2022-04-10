На Красной площади задержали вышедшего в пикет главу ПЦ "Мемориал"* Олега Орлова

Столичные правоохранители задержали главу ликвидированного правозащитного центра "Мемориал"* Олега Орлова, вышедшего в пикет на Красную площадь, информирует SOTA.

В руках мужчина держал пацифистский плакат, на котором говорилось про "нежелание знать правду" и "молчание".

На данный момент неизвестно, в какой отдел полиции доставят Орлова и будут ли ему что-нибудь инкриминировать.

Добавим также, ранее стало известно, на месте ликвидированного "Мемориала"* появится новый независимый правозащитный проект.

*Минюст РФ внёс правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента