В Москве во время опроса местных жителей напали на журналиста SOTA и разбили ему очки

Двое москвичей массивного телосложения напали на журналиста SOTA Василия Ворону во время съёмок опроса столичных жителей, сообщает издание в своём телеграм-канале.

Нападавшие разбили Вороне очки. Свои действия мужчины аргументировали тем, что он показался им "подозрительным".

На данный момент все участники инцидента находятся в ОВД "Ясенево".

SOTA уточняет при этом, что, по словам журналиста, силовики проверяют его на причастность к "запрещенной "Новой газете".

Добавим, что ранее 10 апреля на Красной площади задержали вышедшего в пикет главу ПЦ "Мемориал"* Олега Орлова.

*Минюст РФ внёс правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента