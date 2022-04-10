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Новости 14:50

В Москве во время опроса местных жителей напали на журналиста SOTA и разбили ему очки

фото ЗакС политика В Москве во время опроса местных жителей напали на журналиста SOTA и разбили ему очки

Двое москвичей массивного телосложения напали на журналиста SOTA Василия Ворону во время съёмок опроса столичных жителей, сообщает издание в своём телеграм-канале.

Нападавшие разбили Вороне очки. Свои действия мужчины аргументировали тем, что он показался им "подозрительным".

На данный момент все участники инцидента находятся в ОВД "Ясенево". 

SOTA уточняет при этом, что, по словам журналиста, силовики проверяют его на причастность к "запрещенной "Новой газете". 

Добавим, что ранее 10 апреля на Красной площади задержали вышедшего в пикет главу ПЦ "Мемориал"* Олега Орлова.

*Минюст РФ внёс правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента


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