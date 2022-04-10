В Петербурге у Гостиного двора задержали мужчину с пацифистским плакатом

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали мужчину, вставшего в одиночный пикет с пацифистским плакатом в руках, извещает "ОВД-Инфо"*.

На данный момент неизвестно, в какой отдел доставят задержанного и будут ли ему инкриминировать какое-либо правонарушение.

Ранее 10 апреля в Москве на Красной площади отправили в автозак главу ПЦ "Мемориал"** Олега Орлова, вышедшего в одиночный пикет. Кроме того, в столице неизвестные набросились на журналиста SOTA Василия Ворону, который проводил опрос местных жителей.

*Минюст РФ внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

**Минюст РФ внёс правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента