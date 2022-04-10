У стен Кремля возле стелы города-героя Киев задержали мужчину с томом "Войны и мира"

В Москве в Александровском саду, располагающемся у стен Кремля, столичные правоохранители задержали активиста Константина Голдмана, делится "ОВД-Инфо"*.

Мужчина стоял, держа в руках один из томов романа "Война и мир" Льва Толстова, возле памятной стелы города-героя Киев.

Как итог, Голдмана увезли в отдел полиции "Китай-город". На момент написания заметки неизвестно, будут ли в его отношении составлять протокол и по какой статье.

Ранее в воскресенье, 10 апреля, в Москве на Красной площади задержали главу ПЦ "Мемориал"** Олега Орлова, вышедшего в одиночный пикет. Кроме того, в столице неизвестные набросились на журналиста SOTA Василия Ворону, который проводил опрос местных жителей.

Добавим также, что ранее в отношении москвича был составлен административный протокол о дискредитации армии из-за "патриотической" цитаты Льва Толстого.

*Минюст РФ внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

**Минюст РФ внёс правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента