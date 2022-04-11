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Новости 11:35

Российские экологи потребовали признать Greenpeace и WWF иноагентами

фото ЗакС политика Российские экологи потребовали признать Greenpeace и WWF иноагентами

Российское экологическое общество (РЭО) попросило Минюст проверить Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на соответствие статусу иностранного агента, сообщили 11 апреля "Ведомости". Отправку запроса изданию подтвердил председатель РЭО Рашид Исмаилов.

В письме РЭО говорится о "недружественных действиях" организаций относительно российской экологической политики. По версии отечественных экологов, иностранные НПО "формируют негативное общественное мнение о действиях российского правительства и компаний в сфере охраны природы".

"Был случай, когда Greenpeace показал фейковый снимок из космоса воды у берегов Камчатки для последующих ложных обвинений", — заявил "Ведомостям" Исмаилов и предположил возможность деструктивного воздействия на общественное мнение и формирования "ложных представлений о работе властей". "А это уже не экология, а политика", — заключил он.

Исполнительный директор Greenpeace в России Сергей Цыпленков предположил связь запроса РЭО с изменением экологического законодательства и стремлением "ослабить давление экологических НКО".

В петербургском офисе коллегии адвокатов Pen & Paper "Ведомостям" объяснили, что статус иноагента могут получить только российские НКО. При этом там подчеркнули, что ранее Минюст уже отказывал в признании Greenpeace иностранным агентом.


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