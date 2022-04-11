Единая карта петербуржца получила бессрочное продление

Единая карта петербуржца (ЕКП) стала бессрочной, сообщили 11 апреля в городском комитете по экономической политике и стратегическому планированию. Такая мера была поддержана всеми банками-эмитентами карты — Сбербанком, ВТБ и банком "Санкт-Петербург", уточнили в пресс-службе комитета.

"На сегодняшний день уже более 1 миллиона 100 тысяч горожан приняли решение оформить Единую карту петербуржца. За последний месяц количество желающих оформить ЕКП увеличилось почти вдвое", — заявил глава комитета Валерий Москаленко.

ЕКП является банковской картой на основе платежной системы "Мир" с расширенными возможностями. По ней можно расплачиваться и производить денежные переводы, а также получать зарплату, стипендию или пенсию, получать медуслуги в рамках обязательного медицинского страхования и пользоваться общественным транспортом.