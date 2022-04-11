В Архангельске арестовали правозащитницу, спросившую у стоявших вместе полицейских, не проводят ли они митинг

Октябрьский суд Архангельска отправил под 7-суточный административный арест главу местного отделения "Яблока", правозащитницу Оксану Владыку, информирует SOTA.

Владыке, которая была задержана ранее в понедельник, 11 апреля, инкриминировали неповиновение сотруднику полиции (ст.19.3 КоАП) за нахождение на площади Ленина 27 февраля, где в обозначенный день должна была пройти пацифистская акция.

"Там стояло много полицейских, я подошла к ним и спросила: "У вас здесь что, митинг?". Они, видимо, обиделись, и составили протокол за неповиновение [их] требованию", – поделилась Владыка с SOTA перед заседанием суда.

Первый составленный на правозащитницу протокол суд вернул полиции. 11 апреля её задержали повторно.