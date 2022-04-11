"Организатор перевозок": Только 2% петербуржцев придется полностью менять транспортные привычки

Заместитель директора Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Организатор перевозок" Павел Адарич на пресс-конференции ТАСС 11 апреля рассказал, что из-за новой транспортной реформы свои привычки по передвижению придется поменять 2% людей. Пассажирам следует смотреть на альтернативные маршруты, отметил Адарич.

Он добавил, что сейчас организация разрабатывает транспортный портал. Там пассажиры смогут посмотреть все изменения, пояснил замдиректора "Организатора перевозок".

Глава комитета по транспорту Кирилл Поляков сообщил, что сейчас новые маршруты можно посмотреть на одном российском сервисе. Он не стал называть конкретный сайт, но намекнул на "Яндекс.Карты".

Напомним, 1 апреля в Петербурге стартовала транспортная реформа. Она предполагает отмену ряда маршрутов общественного транспорта. До этого комтранс планировал запустить сервис для составления поездки 1 марта 2022 года, писала "Бумага".

София Саттарова