Правительство выделит Петербургу 1,3 млрд рублей на поддержку занятости

Правительство постановило выделить Петербургу 1 млрд 331 млн рублей для снижения напряженности на рынке труда, рассказал 11 апреля губернатор Александр Беглов. Часть денег уже переведена, сообщил он в своем еженедельном обращении по "Радио России".

Сумма первого транша составила 314 млн рублей, проинформировал слушателей Беглов. Он уточнил, что эти средства пойдут на обучение и дополнительное образование сотрудников предприятий, находящихся под угрозой увольнения из-за западных санкций.

В своем обращении губернатор признал существование риска безработицы из-за зарубежных санкций. В связи с этим он рассказал об открытии центра занятости во Фрунзенском районе. По словам Беглова, в новом кадровом центре соискателю не просто подберут работу, но также помогут с составлением резюме. Кроме того, здесь же проводят тестирование профессиональных навыков, предоставляют сведения по созданию собственного бизнеса и помогают с отправкой на обучение или переподготовку.

До 2024 года в Петербурге должны открыться еще три таких центра — в Колпинском, Московском и в Приморском районах, пообещал Беглов. По его словам, под их строительство уже подобрали площадки.

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