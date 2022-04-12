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Новости 12:24

Беглов доволен "импортозамещающими" мультфильмами

фото ЗакС политика Беглов доволен "импортозамещающими" мультфильмами

Петербургский губернатор Александр Беглов рассказал об успехах городских мультипликаторов из анимационной студии "Мельница". Они, по мнению чиновника, выпускают качественный контент: это такие мультфильмы, как "Лунтик", "Барбоскины" и "Три богатыря". Последнее из перечисленных произведений, отметил Беглов, приобретает сегодня особенную актуальность: в богатырях губернатор видит смелых и ищущих справедливости защитников.

"Они умеют находить выход из самых сложных ситуаций, совершают подвиги и всегда побеждают зло. И не хотят войны — хотя ратное дело знают блестяще. Они не начинают войн — они их заканчивают", - написал градоначальник на своей странице "ВКонтакте".

Для Беглова создаваемый "Мельницей" образ богатырей злободневен потому, что глава Петербурга в последнее время наблюдает многочисленные попытки "извратить образ русского воина".


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