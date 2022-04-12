Беглов доволен "импортозамещающими" мультфильмами

Петербургский губернатор Александр Беглов рассказал об успехах городских мультипликаторов из анимационной студии "Мельница". Они, по мнению чиновника, выпускают качественный контент: это такие мультфильмы, как "Лунтик", "Барбоскины" и "Три богатыря". Последнее из перечисленных произведений, отметил Беглов, приобретает сегодня особенную актуальность: в богатырях губернатор видит смелых и ищущих справедливости защитников.

"Они умеют находить выход из самых сложных ситуаций, совершают подвиги и всегда побеждают зло. И не хотят войны — хотя ратное дело знают блестяще. Они не начинают войн — они их заканчивают", - написал градоначальник на своей странице "ВКонтакте".

Для Беглова создаваемый "Мельницей" образ богатырей злободневен потому, что глава Петербурга в последнее время наблюдает многочисленные попытки "извратить образ русского воина".