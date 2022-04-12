В феврале в Петербурге на 80% сократилось количество выданных автокредитов

В минувшем феврале в России было одобрено всего чуть более 16 тысяч автокредитов, что на 77,4% меньше, чем месяцем ранее, следует из аналитических данных, подготовленных Национальным бюро кредитных историй.

В лидерах по количеству выданных автокредитов - Москва (1,26 тысячи единиц). За ней расположились Подмосковье (0,93 тысячи), Петербург (0,88 тысячи), Башкортостан (0,67 тысячи) и Татарстан (0,63 тысячи).

Наиболее показательное сокращение автокредитов зафиксировали в Самарской области (-82,2%), Краснодарском крае (-81,7%), Москве (-81,5%), Московской области (-81,0%) и Петербурге (-80,9%).

Напомним, ранее в Северной столице отправили в простой сотрудников заводов Hyundai и Nissan: последний прекратил работу из-за нехватки необходимых для сборки машин деталей.