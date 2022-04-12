В Москве задерживают граждан, пришедших к зданию суда поддержать экс-редакторов DOXA

В ожидании приговора четырем бывшим редакторам студенческого журнала DOXA возле Дорогомиловского суда в Москве собралось более ста человек. Спустя два с лишним часа с начала заседания возле здания суда начались задержания.

Сначала полицейские увели женщину, надувшую два воздушных шара цветов украинского флага, что запечатлело издание SOTA. Спустя несколько минут на детской площадке рядом с судом задержали молодого человека, который успел выразить журналистам свое недоумение в связи со случившимся. Силовики, по его словам, не объяснили ему причину задержания.

Напомним, что Наталью Тышкевич, Аллу Гутникову, Армена Арамяна и Владимира Метелкина обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные протесты первой половины 2021 года, связанные с преследованием оппозиционера Алексея Навального. Прокуратура запросила для них по два года исправительных работ.