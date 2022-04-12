Петербурженку, посетившую митинг с детьми, обвинили в неисполнении обязанностей по их воспитанию

Петербургская экоактивистка Марина Паркина, участвовавшая в конце февраля в пацифистской акции со своими малолетними детьми, получила предупреждение от комиссии по делам несовершеннолетних. Ей вменили неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Как рассказала сама Паркина сетевому изданию SOTA, комиссия не стала выносить вопрос о ее виновности на голосование и сразу приняла обвинительное решение, которое адвокат активистки намерен обжаловать.

Напомним, что Паркину задержали в центре города вечером 25 февраля с двумя детьми, после чего ее доставили домой. Некоторое время спустя силовики пришли к ней в квартиру для того, чтобы взять с Паркиной объяснения. Административное дело на нее в результате возбудили по статье 5.35 КоАП ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").