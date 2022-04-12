Владимира Кара-Мурзу отправили в спецприёмник на 15 суток за неповиновение полицейскому

Суд в Москве отправил под 15-суточный административный арест оппозиционного деятеля Владимира Кара-Мурзу, который был задержан днём ранее, 11 апреля, информирует SOTA.

Политику инкриминировали ст. 19.3 КоАП ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции").

Следует отметить, что в протоколе, который силовики составили на Кара-Мурзу, претензии правоохранителей описывались следующим образом: "Гражданин Кара-Мурза Владимир Владимирович при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться".

Сам оппозиционер рассказывал, что к дому приехал на машине, и у его подъезда в это время уже стоял микроавтобус без каких-либо опознавательных знаков. Задержали Кара-Мурзу силовики, выбежавшие из этого микроавтобуса, едва он успел пройти пару шагов от автомобиля.