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Новости 16:57

Бывших редакторов DOXA приговорили к двум годам исправительных работ

фото ЗакС политика Бывших редакторов DOXA приговорили к двум годам исправительных работ

Суд в Москве приговорил четырех бывших редакторов студенческого журнала DOXA к двум годам исправительных работ, что полностью соответствует запросу прокуратуры. Об этом сообщило само издание. Наказание по статье о вовлечении несовершеннолетних в политические акции (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ) досталось Наталье Тышкевич, Алле Гутниковой, Армену Арамяну и Владимиру Метелкину. На заседание не пустили представителей прессы.

Напомним, что молодых журналистов начали преследовать прошлой весной: им инкриминировали вовлечение несовершеннолетних граждан в несанкционированные акции протеста, на которые оказалась богата первая половина 2021 года. СК усмотрел в одном из видеороликов, опубликованных изданием, призывы к выходу на улицы в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Почти все время, проведенное под следствием, фигуранты дела находились в условиях запрета определенных действий, им, в частности, запретили пользоваться всеми средствами связи. Примечательно, что, имея меру пресечения, Наталья Тышкевич была 2 апреля арестована на 15 суток по административному делу, возбужденному из-за поста в социальной сети пятилетней давности.

фото: DOXA / Telegram


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