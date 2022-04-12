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Новости 18:55

Mash: Следователи проверяют "Дождь"* на экстремизм из-за комментариев на YouTube

фото ЗакС политика Mash: Следователи проверяют "Дождь"* на экстремизм из-за комментариев на YouTube

Российские правоохранители проводят проверку в отношении телеканала "Дождь"*, о чем сообщают издание Mash и сайт РЕН ТВ. Внимание силовиков привлекли комментарии к видео в YouTube-аккаунте канала, на который подписано 3,25 млн человек. Как стало известно РЕН ТВ, среди комментариев якобы обнаружили многочисленные призывы к насилию и экстремизму, которые не удаляются модераторами.

В свою очередь, гендиректор "Дождя"* Наталья Синдеева в своем Telegram-канале сообщила, что с начала марта не получала от силовиков никаких официальных "документов, запросов или требований".

Отметим, что телеканал объявил о приостановке деятельности вскоре после начала Россией спецоперации на Украине и отключения его от эфира из-за характера освещения украинских событий. Главред "Дождя"* Тихон Дзядко как минимум с начала марта находится в эмиграции. 

*Минюст внес "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента


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