Журналистка SOTA Самусик намерена обжаловать свое задержание на митинге 6 марта

Корреспондентка издания SOTA Ника Самусик намерена обжаловать свое задержание на протестной акции 6 марта, сообщила ЗАКС.Ру сама журналистка. Ранее Дзержинский районный суд Петербурга прекратил административное дело по ст. 20.2.2 ч.1 (организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка) в ее отношении.

В постановлении суда от 6 апреля говорится, что Самусик была задержана на акции во время осуществления своей журналисткой деятельности, поэтому признаков правонарушения в ее действиях нет. Кроме того, полицейские не получили санкцию прокурора города на привлечение Самусик к административной ответственности. Разрешение прокурора необходимо из-за ее статуса члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса.

Если полицейские не станут обжаловать постановление районного суда, Самусик намерена дождаться вступления документа в законную силу и обратиться в суд для признания ее задержания незаконным.

Напомним, полицейские неоднократно задерживали Самусик во время протестных акций, несмотря на наличие жилета с надписью "Пресса" и пресс-карты. Так, она оказывалась в автозаке 24 февраля, 2 и 6 марта, а также возле СК "Юбилейный" 18 марта, где проходил "митинг-концерт" в честь годовщины присоединения Крыма.

Константин Леньков, фото Алексея Душутина