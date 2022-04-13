К экс-редактору DOXA Метелкину на следующий день после приговора пришла полиция

К Владимиру Метелкину, одному из четырех осужденных накануне экс-редакторов журнала DOXA, явились полицейские. Об этом сообщил сам журнал со ссылкой на адвоката Оксану Ольгердт.

Редакция предполагает, что визит связан с обвинениями в клевете на следовательницу. Согласно рассказам журналиста, при общении с ней он сталкивался с психологическим давлением. В результате откровения журналиста обернулись против него.

Напомним, что накануне суд удовлетворил запрос прокуратуры и приговорил четырех молодых людей к двум годам исправительных работ (помимо Метелкина, это Алла Гутникова, Наталья Тышкевич и Армен Арамян). Их обвиняли в вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные протестные акции начала 2021 года. Поводом для преследования экс-редакторов DOXA стал видеоролик, в котором следствие усмотрело незаконные призывы.

фото: DOXA / Telegram