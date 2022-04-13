"Медуза"*: С 2020 года РКН отслеживает посты в соцсетях с критикой власти

Журналисты "Медузы"* выпустили расследование, в котором говорится об активной роли Роскомнадзора в мониторинге аккаунтов россиян в социальных сетях как минимум с 2020 года. С тех пор, утверждают авторы материала, регулятор через специальную автоматизированную систему отправляет в различные силовые структуры, включая ФСБ, информацию о постах протестно настроенных соотечественников.

В расследовании отдельно говорится об интересе к пацифистским настроениям, проявившемся у РКН еще два года назад, до украинских событий. Кроме того, пишет "Медуза"*, сотрудники ведомства следили за публикациями пользователей соцсетей на предмет отношения их авторов к ЛГБТ-ценностям и различному уровню политических свобод. Наконец, ведомство, как следует из текста, фокусировалось на постах, в которых излагалась точка зрения на российскую историю и в частности на историю Великой Отечественной войны, отличная от сегодняшней официально принятой.

*Минюст внес издание "Медуза" в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента