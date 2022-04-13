За год финансирование российских государственных СМИ выросло втрое

Начавшаяся 24 февраля военная спецоперация РФ на Украине заметно отразилась на уровне финансирования из казны государственных российских СМИ: по сравнению с прошлым годом за первые три месяца на их работу выделили в 3,2 раза больше средств. Изменившуюся структуру расходов бюджета, отраженную в статистике Минфина, проанализировало издание The Moscow Times.

Если за январь-март 2021 года СМИ получили 5,4 млрд рублей из федерального бюджета, то годом спустя этот показатель составил уже 17,4 млрд рублей. Больше всего потребляет телевидение и радио: им за первый квартал нынешнего года досталось уже более 13 млрд рублей.

При этом за один только март, следует из материала газеты, государственные СМИ в целом получили 11,9 млрд рублей. Это вдвое больше, чем за два предыдущих месяца вместе взятых.