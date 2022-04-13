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Новости 15:33

За год финансирование российских государственных СМИ выросло втрое

фото ЗакС политика За год финансирование российских государственных СМИ выросло втрое

Начавшаяся 24 февраля военная спецоперация РФ на Украине заметно отразилась на уровне финансирования из казны государственных российских СМИ: по сравнению с прошлым годом за первые три месяца на их работу выделили в 3,2 раза больше средств. Изменившуюся структуру расходов бюджета, отраженную в статистике Минфина, проанализировало издание The Moscow Times.

Если за январь-март 2021 года СМИ получили 5,4 млрд рублей из федерального бюджета, то годом спустя этот показатель составил уже 17,4 млрд рублей. Больше всего потребляет телевидение и радио: им за первый квартал нынешнего года досталось уже более 13 млрд рублей.

При этом за один только март, следует из материала газеты, государственные СМИ в целом получили 11,9 млрд рублей. Это вдвое больше, чем за два предыдущих месяца вместе взятых.


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