"Дождь"* подал иск к Генпрокуратуре из-за блокировки сайта телеканала

В апреле начнут рассматривать иск "Дождя"* к Генпрокуратуре из-за блокировки сайта телеканала, передает "Интерфакс".

"Предварительное судебное заседание (беседа) по делу назначено на 18 апреля в 11:00", - сообщили агентству в пресс-службе Тверского суда Москвы.

В своей жалобе представители телеканала указали, что первоначальные требования силовиков об ограничении доступа к части информации невозможно было выполнить: в противном случае, пришлось бы удалять все материалы с сайта.

Свою работу телеканал приостановил 3 марта, вскоре после отключения его от эфира и блокировки сайта. Оба действия были совершены по требованию Генпрокуратуры, которая сочла недопустимым характер освещения российской военной спецоперации на Украине. Кроме того, силовики усмотрели в контенте сайта "Дождя"* призывы к экстремизму.

Отметим, что накануне издание Mash сообщило, что представители СК проверяют на экстремизм комментарии под роликами в YouTube-аккаунте "Дождя"*.

*Минюст внес телеканал в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента