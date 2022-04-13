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Новости 17:57

В Москве по делу о фейках об армии задержали издателя алтайского медиапроекта

фото ЗакС политика В Москве по делу о фейках об армии задержали издателя алтайского медиапроекта

В Москве силовики задержали издателя алтайского издания "Листок" Сергея Михайлова. Видео задержания журналиста, а также обысков в редакции газеты опубликовала пресс-служба Следственного комитета. Спецназу для проведения следственных действий приходилось ломать дверь в офис "Листка".

Михайлова, проходящего по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах (статья 207.3 УК), этапировали в Горно-Алтайск, передает сетевое издание SOTA. Ранее Роскомнадзор блокировал сайт "Листка" под тем предлогом, что издание призывало к антироссийским санкциям.

Отметим, что по той же статье 207.3 УК суд в Петербурге 13 апреля постановил арестовать петербургскую художницу Александру Скочиленко, отклонив все поручительства за нее.


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