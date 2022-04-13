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Новости 19:43

Производитель кофе Lavazza приостанавливает работу в России

фото ЗакС политика Производитель кофе Lavazza приостанавливает работу в России

Итальянская фирма Lavazza Group, производящая кофе популярных марок Lavazza и Carte Noire, объявила о приостановке деятельности на российском рынке, передает газета "Коммерсант", ссылающаяся на финансовый отчет компании. Отчасти виной тому стал сбой логистических цепочек в Европе, возникший из-за украинского конфликта. Кроме того, в документе говорится о неурожайности прошедшего года, что тоже сделало невыгодными дальнейшие продажи в России.

"Lavazza приняла решение приостановить всю деятельность в России в связи с форс-мажорными обстоятельствами и невозможностью поставки нашей продукции на рынок и также была вынуждена временно прекратить дистрибуцию в Украине", - гласит фрагмент отчета в переводе.

По словам гендиректора Антонио Баравалле, его компания с начала военной спецоперации на Украине выступала на стороне мирных жителей этого государства.

Напомним, что из популярных гастрономических брендов уже объявили об уходе с российского рынка Valio, Fazer, Paulig, Coca-Cola, Heineken и другие. Почти в каждом из перечисленных случаев решение объясняется несогласием с российской военной спецоперацией, проводимой с 24 февраля.


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