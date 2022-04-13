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Новости 20:21

Чиновника из Калмыкии задержали в рамках уголовного дела о фейках об армии

фото ЗакС политика Чиновника из Калмыкии задержали в рамках уголовного дела о фейках об армии

Силовики в Калмыкии задержали местного 40-летнего жителя, ставшего фигурантом дела о распространении фейков о Вооруженных силах. Как пишет РИА "Калмыкия" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ, мужчина, по версии правоохранителей, вел небольшой Telegram-канал, в котором выкладывал неверные сведения о боевых потерях в ходе военной спецоперации РФ на Украине. Там же, следует из материалов уголовного дела, он позволял себе оскорбительные реплики по отношению к военнослужащим.

Характерно, что задержанный работает в администрации Элисты и, по версии следствия, пополнял свой канал новыми публикациями на рабочем месте. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Отметим, что по той же статье 207.3 УК (фейки об армии) Василеостровский районный суд Петербурга 13 апреля арестовал художницу Александру Скочиленко. По версии следствия, она заменяла ценники в супермаркете на листовки пацифистского содержания. По данным адвокатов Скочиленко, на молодую женщину донес один из покупателей.


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