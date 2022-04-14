Усть-Катавский трамвайный завод произвел импортозамещение немецких деталей

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), специализирующийся на выпуске трамваев, через свою пресс-службу объявил, что главные трудности, связанные с нехваткой деталей и возникшие вследствие западных санкций, удалось преодолеть. В частности, использовавшиеся на постоянной основе немецкие осевые рессоры удалось заменить на рессоры челябинского производства. Аналогичным образом вместо немецких муфт на завод поставляют детали, изготовленные в Златоусте.

"УКВЗ производит трамвайные вагоны, которые почти на 100% состоят из российских комплектующих (...) к настоящему моменту на УКВЗ оперативно заместили основной импорт. Вся "начинка" новых трамвайных вагонов предприятия сделана в России. Многие детали - южноуральские, некоторые производят непосредственно на заводе в Усть-Катаве (например, колеса)", - говорится в сообщении.

Завод входит в структуру "Роскосмоса", и отечественные комплектующие для него теперь изготовляют тоже на объектах, подведомственных этой госкорпорации.

Напомним, что обострившаяся после 24 февраля проблема нехватки деталей стала причиной простоя нескольких автомобильных заводов. В частности, петербургский завод Nissan до сих пор, вопреки декларировавшимся планам, не смог вернуться к работе.