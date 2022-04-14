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Хинштейн: Уголовное дело о нападении на Муратова могут завести в ближайшее время

фото ЗакС политика Хинштейн: Уголовное дело о нападении на Муратова могут завести в ближайшее время

Уголовное дело после нападения на главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова может быть возбуждено в скором времени, сообщил 14 апреля в своем Telegram-канале депутат Александр Хинштейн. Парламентарий сослался на заявление руководства МВД, высказанное в беседе с ним.

"Обсудил с руководством МВД ситуацию с нападением на Дмитрия Муратова — кстати, члена Общественного совета МВД России. Коллеги заверяют, что ведут проверку, все признаки "хулиганства" в действиях злоумышленников усматривают. Возбуждение уголовного дела, по их словам, вопрос ближайшего времени", — написал депутат.

Муратова облили краской в купе поезда "Москва — Самара" 7 апреля. Ответственность за выходку взял на себя Telegram-канал "Союз Z десантников", полиция задержала одного из нападавших. Позже редакция "Новой газеты" провела собственное расследование инцидента.

Фото: Novaya Gazeta. Europe


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