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Новости 12:20

Центр госэкспертизы с начала года сэкономил Петербургу почти три миллиарда рублей

фото ЗакС политика Центр госэкспертизы с начала года сэкономил Петербургу почти три миллиарда рублей

В I квартале 2022 года эксперты СПб ГАУ "Центр государственной экспертизы" выявили ошибки в сметной документации, устранение которых позволило снизить на 2,993 миллиарда рублей стоимость строительства по объектам, финансируемым из бюджета Петербурга. Об этом 14 апреля рассказал вице-губернатор Николай Линченко.

По словам чиновника, названная цифра вдвое превышает объемы сэкономленных годом ранее средств. "Общая заявленная стоимость всех объектов капитального строительства первоначально составляла около 56 млрд рублей. По итогам проведения государственной экспертизы объектов, финансируемых с привлечением средств регионального бюджета, данная цифра сократилась на 8,7%", — заявил он.

Всего за первые три месяца текущего года Центр госэкспертизы выдал 191 заключение.

Фото: pixabay


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