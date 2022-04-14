Москвичке, надувшей у здания суда желтый и синий шарики, дали 28 суток ареста

Суд в Москве вынес постановление об административном аресте на 28 суток для Натальи Савоськиной, задержанной 12 апреля в ожидании приговора четырем экс-редакторам студенческого журнала DOXA. Об этом сообщает сам журнал. Женщине вменили "митинговую" статью о повторном нарушении правил проведения публичной акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Находясь у здания Дорогомиловского суда в группе поддержки, Савоськина надула два воздушных шарика, желтого и синего цветов, вскоре после чего ее препроводили в полицейский автомобиль.

Напомним, что четырем молодым журналистам 12 апреля назначили по два года исправительных работ. Их осудили за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные протесты 2021 года.