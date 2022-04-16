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Новости 13:49

Российские журналисты сообщили о спам-атаках

фото ЗакС политика Российские журналисты сообщили о спам-атаках

Журналисты нескольких российских изданий заявили 16 апреля о повторной спам-атаке на свои телефоны и попытках взломов своих аккаунтов. В частности, с подобным столкнулись сотрудники "Бумаги", "Дождя"* и других изданий.

Первая такая атака случилась вечером в пятницу. По словам журналистов, это случилось после того, как Минюст внес в список СМИ-иноагентов еще девять человек. О попытках взлома аккаунтов в Telegram, на "Госуслугах" и других сервисах сообщили сотрудники нескольких независимых изданий, включая "Дождь"*, "Медиазону"**, Republic*** и другие. В частности, им приходили СМС с кодами подтверждения о регистрации в различных сервисах.

*"Дождь" внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

**"Медиазона" внесена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

***Republic внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

Фото: pixabay


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