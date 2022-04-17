"Союзмультфильм" заблокировал доступ к мультфильму со сценой с затонувшим "фашистским" кораблем

На канале компании "Союзмультфильм" в Youtube для российских пользователей перестал быть доступен мультфильм под названием "Сокровища затонувших кораблей" 1973 года выпуска.

Растиражированный отрывок из него, который в социальных сетях посчитали причиной для блокировки, содержит сцену с затонувшим судном. Герои говорят о нем как о "фашистском". На вышедшем из строя корабле начертана буква Z.

Отметим, что на уходящей неделе затонул крейсер Черноморского флота "Москва". Официальной причиной инцидента Минобороны назвало детонацию боезапаса.