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Новости 15:32

"Союзмультфильм" заблокировал доступ к мультфильму со сценой с затонувшим "фашистским" кораблем

фото ЗакС политика "Союзмультфильм" заблокировал доступ к мультфильму со сценой с затонувшим "фашистским" кораблем

На канале компании "Союзмультфильм" в Youtube для российских пользователей перестал быть доступен мультфильм под названием "Сокровища затонувших кораблей" 1973 года выпуска.

Растиражированный отрывок из него, который в социальных сетях посчитали причиной для блокировки, содержит сцену с затонувшим судном. Герои говорят о нем как о "фашистском". На вышедшем из строя корабле начертана буква Z.

Отметим, что на уходящей неделе затонул крейсер Черноморского флота "Москва". Официальной причиной инцидента Минобороны назвало детонацию боезапаса.


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