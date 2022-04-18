Правительство создаст систему продовольственных оптовых рынков

Правительство России намерено создать систему продовольственных оптовых рынков, заявил 18 апреля глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, правительство уже утвердило соответствующую концепцию и подготовило перечень шагов по ее реализации.

Мишустин напомнил о поручении президента Владимира Путина на 2022 год увеличить выпуск и поставки качественных продуктов питания. "Реализовывать эти указания правительство будет в том числе создавая систему оптовых продовольственных рынков, чтобы помочь российским сельхозпроизводителям сбывать свою продукцию как можно ближе к потребителям в крупных городах", — приводит слова премьер-министра ТАСС.

По мнению Мишустина, появление оптовых рынков "позволит обеспечить широкий выбор продуктов для всех желающих", поскольку там же предполагается возможность розничной торговли.

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