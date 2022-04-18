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Новости 14:59

Правительство создаст систему продовольственных оптовых рынков

фото ЗакС политика Правительство создаст систему продовольственных оптовых рынков

Правительство России намерено создать систему продовольственных оптовых рынков, заявил 18 апреля глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, правительство уже утвердило соответствующую концепцию и подготовило перечень шагов по ее реализации.

Мишустин напомнил о поручении президента Владимира Путина на 2022 год увеличить выпуск и поставки качественных продуктов питания. "Реализовывать эти указания правительство будет в том числе создавая систему оптовых продовольственных рынков, чтобы помочь российским сельхозпроизводителям сбывать свою продукцию как можно ближе к потребителям в крупных городах", — приводит слова премьер-министра ТАСС.

По мнению Мишустина, появление оптовых рынков "позволит обеспечить широкий выбор продуктов для всех желающих", поскольку там же предполагается возможность розничной торговли.

Фото: pixabay


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