Скончался бывший глава СВР Вячеслав Трубников

За неделю до своего 78-летия из жизни ушел российский государственный деятель Вячеслав Трубников, известный по работе в силовых и дипломатических ведомствах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

Выходец из советской Высшей школы КГБ, наибольших карьерных успехов Трубников добился в 1990-х годах. В 1992–1996 годах он работал первым замом директора СВР, а в течение следующих четырех лет уже сам возглавлял ее. Трубников сменил и несколько дипломатических должностей. Перед уходом на пенсию его последней должностью стал пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Индии.

Трубников имел звание Героя России.

фото: kremlin.ru