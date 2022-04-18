"Яндекс" удалил из поисковой выдачи ссылки на заблокированные в России СМИ

Из поисковой выдачи "Яндекса" пропали ссылки на сайты ряда заблокированных в России медиа, обратила 18 апреля внимание "Медуза"*. Издание отмечает, что при этом поисковик продолжает отображать ссылки на соцсети изданий.

В выдаче поисковика теперь не найти ссылок на сайт самой "Медузы"*, а вместе с ней на сайты "Медиазоны"**, "Настоящего времени"***, "Псковской губернии" и "Холода". Доступ к этим СМИ ранее был заблокирован Роскомнадзором.

При этом ссылки на сайты СМИ, которые не подвергались блокировкам, продолжают отображаться в выдаче "Яндекса". При попытке же отыскать сайт "Медузы"* поисковик выдает уведомление "Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ".

В самой компании "Медузе"* подтвердили факт удаления ссылок на сайт издания. "Ссылки пропадают из поисковой выдачи „Яндекса", если они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их „зеркала", как только Роскомнадзор вносит их в реестр", — приводит издание ответ "Яндекса".

*Минюст внес издание "Медуза" в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

**Минюст внес издание "Медиазона" в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

***Минюст внес издание "Настоящее время" в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента