Россия намерена судиться из-за заморозки активов

Российские власти собираются добиваться в судах возврата своих международных резервов, сообщила 19 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина. Соответствующее заявление прозвучало в ходе обсуждения годового отчета Центробанка с фракцией КПРФ в Госдуме.

"Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся для того, чтобы их предъявить. Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены", — приводят слова Набиуллиной "Известия".

Накануне глава ЦБ заявила, что из-за санкций России доступна приблизительно половина золотовалютных резервов. Делать прогнозы об их будущем она отказалась, но отметила, что Центробанк готовит ответные меры против юрисдикций и компаний, пошедших на недружественные шаги против России. Также в понедельник Набиуллина заявила о вступлении российской экономики "в непростой период структурных изменений".

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