Поддержка сторонников Навального обернулась "ковидным" штрафом для активиста из Архангельска

Октябрьский райсуд Архангельска назначил штраф в размере 30 тысяч рублей местному активисту Андрею Кичеву, сочтя его виновным в повторном нарушении эпидемиологических ограничений (ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП), информирует SOTA.

Протокол на Кичева составили после задержания 13 февраля: в тот день активист вышел к зданию правительства Архангельской области, держа в руках плакат со словами "Борцы с коррупцией не террористы". Журналистам он впоследствии объяснил, что таким образом хотел поддержать политика Алексея Навального и его соратников.

Изначально составленный в отношении активиста протокол изобиловал неточностями, в связи с чем суд вернул его в полицию на доработку.

Новый протокол на Кичева составили 4 апреля, сегодня, 19 апреля, суд его повторно рассмотрел.