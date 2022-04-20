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Наталья Поклонская выступила с критикой Z-символики

фото ЗакС политика Наталья Поклонская выступила с критикой Z-символики

Бывший прокурор Крыма, экс-депутат Государственной думы и действующий заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская представила свою позицию относительно "патриотической" Z-символики, которая стала использоваться повсеместно после начала "специальной военной операции".

"Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты — россияне, и родители получают разные известия. Это беда. Ведь министерство обороны говорит, что столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет", — поделилась мнением Поклонская в эфире YouTube-канала "Живой гвоздь", который создали бывшие журналисты "Эха Москвы".

Напомним, что в преддверии Пасхи "патриотическая" литера Z добралась уже и до куличей: в магазинах Кургана начали продавать данный вид выпечки с глазурными Z сверху изделия.

Добавим также, что накануне, 19 апреля, "Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о введении в том числе уголовной ответственности за осквернение георгиевской ленты. В последнее время в её цветах можно увидеть латинские Z на различных — чаще бюджетных — учреждениях.


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