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Новости 12:43

В петербургской поликлинике закончилась бумага: больничные печатают на обороте листовок

фото ЗакС политика В петербургской поликлинике закончилась бумага: больничные печатают на обороте листовок

В петербургской поликлинике № 96 наблюдается кризис с бумагой: пациентам там выдают больничные, напечатанные на обороте различных листовок. Фотографией одного из таких больничных посетительница медучреждения поделилась с телеграм-каналом SOTA.

На прилагаемой к заметке фотографии видно, что больничный напечатан на брошюре о правильном питании — распорядке меню на неделю.

Напомним, в России в конце марта на фоне введённых Западом санкций резко подскочили цены на офисную бумагу. Минпромторг объяснял это приостановкой работы Светогорского целлюлозно-бумажного комбината из-за перебоев с поставками финских химикатов. При этом ведомство ещё 1 апреля уверяло, что вопрос с дефицитом офисной бумаги в России практически решен, а цены возвращаются на уровень января–февраля 2022 года.

В свою очередь, муниципалы Петербурга ранее заявляли о готовности покупать бумагу по 949 рублей за пачку.

Фото: SOTA / Telegram


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