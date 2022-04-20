На художника Олега Кулика завели уголовное дело о реабилитации нацизма

В отношении известного столичного акциониста Олега Кулика возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК), передает RTVI со ссылкой на искусствоведа Ксению Коробейникову. Поводом для преследования 61-летнего художника послужила скульптура "Большая мать", выставленная на ярмарке "Арт-Москва". Кулик днем 20 апреля находится на допросе в Следственном комитете, его процессуальный статус пока неизвестен.

Как уточняет сетевое издание SOTA, одним из авторов доноса на художника стал писатель, один из сопредседателей партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин, увидевший в произведении глумление над монументом "Родина-мать" в Волгограде.

Столичный акционист, представитель современного искусства Олег Кулик получил известность во время перестройки благодаря ярким постмодернистским перформансам. Широкую известность в 1990-е годы получило его перевоплощение в собаку.

фото: ГУМ-Red-Line / YouTube (скриншот)