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Новости 18:33

РБК: Китай не даст российским "санкционным" банкам выпускать карты UnionPay

фото ЗакС политика РБК: Китай не даст российским "санкционным" банкам выпускать карты UnionPay

Российские банки, попавшие под западные санкции, не будут иметь возможности выпускать карты китайской платежной системы UnionPay, которая позволила бы отправлять трансграничные переводы. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники в Сбербанке, Альфа-банке, "Открытии", ВТБ и Промсвязьбанке. Последний выпускал подобные карты еще до начала военной спецоперации на Украине, но перестал это делать впоследствии.

Три собеседника издания сообщили, что представители UnionPay прекратили переговоры о сотрудничестве без объяснения причин и не ссылаясь на санкции и возможную "токсичность" банков.

Напомним, что карты платежных систем Visa и Mastercard стали недоступны для денежных переводов в Россию и из России с марта. Более того, после истечения их срока карты нельзя будет перевыпустить в российских банках. Расплатиться ими за границей с 10 марта тоже стало невозможно.


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