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Новости 18:52

Комздрав назвал фейком сообщения о закончившейся в поликлиниках Петербурга бумаге

фото ЗакС политика Комздрав назвал фейком сообщения о закончившейся в поликлиниках Петербурга бумаге

Петербургский комитет по здравоохранению заявил, что появившиеся в среду, 20 апреля, в СМИ сообщения о якобы отсутствии бумаги для распечатки больничных в городских поликлиниках не являются достоверной информацией. Сообщение ведомства приведено в его официальном телеграм-канале.

В комздраве оповестили, что начиная с 2022 года в медучреждениях Северной столицы больничные выдают только в электронном формате.

"От бумажных листков временной нетрудоспособности отказ произошёл как раз по причине того, что их можно было испортить или потерять, а мошенники их ещё и подделывали", - аргументировали решение в комитете.

По сообщению инстанции, с начала года работнику необходимо предоставить своему нанимателю только номер выданного ему больничного.

О том, что в петербургской поликлинике № 96 якобы наблюдается кризис с офисной бумагой, ранее сегодня написало издание SOTA: с журналистами поделилась фотографией рекламной листовки, на которой якобы были напечатаны данные выданного больничного, местная жительница.


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