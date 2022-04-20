Под новые санкции США попал бизнесмен Малофеев

Правительство США ввело очередной пакет санкций, направленных против представителей российской элиты и бизнеса. Как поясняет газета "Коммерсант", на этот раз ограничения затронули известного популяризатора православия, бизнесмена Константина Малофеева, первого зампреда Центробанка Ксению Юдаеву и еще более двух десятков граждан, имеющих отношение к банку "Открытие". Из юридических лиц под санкции попали "Транскапиталбанк" и еще сорок российских организаций.

Напомним, после начала военной спецоперации РФ на Украине под американские санкции успели попасть более трех сотен депутатов Госдумы, петербургский губернатор Александр Беглов, а также дети высокопоставленных российских чиновников, включая предполагаемых детей президента Владимира Путина.